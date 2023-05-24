Пушилин подпишет указ о включении Артемовска в зону влияния ДНР

Артемовск войдет в зону влияния Донецкой народной республики. Указ об этом подпишет врио главы Денис Пушилин. По его словам, площадь ДНР после этого увеличится на 41 кв. км.

«Подпишем сейчас соответствующий указ о включении города Артемовска в зону влияния Донецкой народной республики с учетом освобождения данного населенного пункта. Донецкая народная республика с освобождением Артемовска прирастает на 41 квадратный километр», – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, мэр Шахтерска Александр Шатов сообщил ТАСС, что Артемовск внесут в зону ответственности администрации города.

«Артемовск, Артемовский район, все ближайшие населенные пункты, а также города Часов Яр, Северск – все будет в зоне ответственности Шахтерска до тех пор, пока в этих городах не будут сформированы городские администрации», – уточнил он.

Об освобождении Артемовска от украинских боевиков стало известно в субботу, 20 мая. Однако позднее Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что город не перешел под контроль России — якобы в нем еще остаются подразделения ВСУ.