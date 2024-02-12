Артема Хохорина и Сергея Погодина вывели из состава призывной комиссии Татарстана

Артема Хохорина, который занимал пост главы МВД по РТ, и экс-военного комиссара Татарстана Сергея Погодина вывели из состава призывной комиссии РТ. Указ Раиса РТ Рустама Минниханова опубликован на интернет-портале правовой информации республики.

«Вывести из состава комиссии С.Н.Погодина, А.В.Хохорина», – указано в документе.

Кроме того, временно исполняющий обязанности военного комиссара Татарстана Алексей Денькин введен в состав и утвержден заместителем председателя призывной комиссии РТ.

Отметим, что в конце прошлого года Хохорин подал рапорт об отставке. Как рассказали агентству в пресс-службе МВД по РТ, с 1 января 2024 года Артем Хохорин находится в отпуске. Временно исполняющим обязанности министра назначен первый заместитель министра — Алексей Соколов. Ближе к окончанию отпуска Хохорина появится официальная информация о его уходе с поста министра.

В свою очередь Сергей Погодин пробыл на посту военного комиссара Татарстана более 17 лет. На традиционном субботнем совещании в Кабинете Министров РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов наградил военного комиссара Сергея Погодина орденом «Дуслык», военком выразил благодарность за совместную работу.