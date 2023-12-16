Сергей Погодин покинул пост военного комиссара Татарстана

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На традиционном субботнем совещании в Кабинете Министров РТ Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов наградил военного комиссара Сергея Погодина орденом «Дуслык», военком выразил благодарность за совместную работу.

Погодин был назначен военным комиссаром Татарстана в марте 2006 года. На этом посту он пробыл более 17 лет.

Родился Сергей Погодин 22 марта 1956 года в Хабаровске. В 21 год окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище.

С 1977 по 1982 годы проходил военную службу на должностях командира мотострелкового взвода, командира мотострелковой роты в Группе советских войск в Германии. С 1982 по 1984 годы был начальником штаба, заместителем командира мотострелкового батальона в Киевском военном округе.

В 1987 году он закончил Военную академию им. М. В. Фрунзе и стал командиром отдельного батальона танковых огневых точек укрепленного района общевойсковой армии.

Он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Награжден орденом «За военные заслуги», Орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалью Республики Татарстан «За доблестный труд», а также ведомственными медалями.