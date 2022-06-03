Артем Лукоянов: «Карьера футболиста? Если «Рубин» вылетит во вторую лигу, то я подтянусь»

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов в интервью «Татар-информу» прокомментировал вылет казанского «Рубина» в ФНЛ и решение Леонида Слуцкого продолжить работу в Казани.

«Последнюю игру с «Уфой» смотрел по телевизору. Этот пенальти… Почему-то в глубине души так и думал, что не забьют. Сразу вспомнился матч с «Ракувом», когда в эти же ворота не забили. Также на последней минуте. Я живу в Казани и не могу сказать, что «Рубин» мне безразличен. В прошлом сезоне здорово играли. Конечно, сильно удивлен, как они в этом сезоне… очень - не очень. Ну ладно, «Динамо» тоже вылетало в ФНЛ, в этом году в призовые места пробились.

Слуцкий продолжит работу в «Рубине»? Считаю, что с его стороны это очень хороший поступок, что он не бросил команду и может все исправить. Думаю, что это правильное решение», - заявил нашему изданию Лукоянов.

Также хоккеист пошутил о планах продолжить карьеру футболиста. Напомним, что на счету Лукоянова есть один официальный матч в ПФЛ за «КАМАЗ» из Набережных Челнов.

«Если вдруг «Рубин» вылетит во вторую лигу, то я подтянусь», - заявил спортсмен.

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала вторую часть большого интервью с Артемом Лукояновым. Первая часть беседы была опубликована в среду.