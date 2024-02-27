Артем Дзюба: Фиджитал-футбол заменит реальный не раньше, чем через 100–200 лет

Совмещение виртуального футбола с реальным — это свежий и интересный формат, но он вряд ли заменит классическую игру на футбольном поле раньше, чем через пару столетий. Такое мнение высказал амбассадор «Игр будущего», нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба. Сегодня на площадке МВЦ «Казань Экспо» он провел бесплатную автограф-сессию для всех желающих.

«Я не верю, что фиджитал-футбол заменит настоящий. Ну, может быть, когда-нибудь, лет через 100–200. Но в целом интересно проводить такие полупрофессиональные, полулюбительские соревнования. Это объединяет. И ребята, которые не могут играть по каким-то причинам в настоящий футбол, могут поиграть там. А другие за них будут отдуваться вживую. Почему нет? Там они могут быть звездами. Классно, когда ребята совмещают. А можно играть на хорошем уровне и виртуально, и вживую. Так даже интереснее», — заявил «Татар-информу» футболист.

Отвечая на вопрос, готов ли он сам стать лицом российского аналога известного футбольного симулятора FIFA, Дзюба отметил, что эта игра на рынке уже давно и конкурировать с ней было бы очень сложно.

«Сомневаюсь, что мы это сделаем. Ребята, которые делали FIFA, очень давно этим занимаются. А по поводу того, чтоб стать лицом… Это должны решать люди. Кого они хотят видеть. Кумиры у каждого свои», — подчеркнул спортсмен.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходит в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых таких играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине. Для удобства зрителей и участников организованы бесплатные шаттлы до «Казань Экспо» и восемь дополнительных рейсов электричек.