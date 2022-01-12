«Рубин» на этой неделе может объявить о переходе Артема Дзюбы

Как стало известно ИА «Татар-информ», нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба близок к переходу в «Рубин» и может стать футболистом казанского клуба уже на этой неделе.

Ранее «Рубин» объявил свой состав на ближайший сбор в Турции. Примечательно, что в списке нападающих значится позиция «Не Дзюба 100%».

Казанский «Рубин» уже прибыл в турецкий Белек на первые тренировочные сборы. Накануне команда Леонида Слуцкого вышла из отпуска. Футболисты провели первую тренировку.

После 18 туров чемпионата России по футболу «Рубин» с 22-ю очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Летне-осеннюю часть чемпионата казанцы завершили серией из трех поражений подряд.