«Рубин» начал первые сборы в Турции

Казанский «Рубин» прибыл в турецкий Белек на первые тренировочные сборы. Накануне команда Леонида Слуцкого вышла из отпуска. Футболисты уже провели первую тренировку.

Пресс-служба «Рубина» обнародовала список игроков, которые поехали на первый сбор:

Вратари: Юрий Дюпин, Никита Медведев, Никита Янович, Никита Корец, Евгений Спиряков (на просмотре);

Защитники: Георгий Зотов, Александр Зуев, Владислав Игнатьев, Константин Нижегородов, Иван Савицкий, Илья Самошников, Филип Уремович, Илья Вахания (на просмотре), Егор Тесленко (на просмотре);

Полузащитники: Оливер Абильдгор, Марат Апшацев, Солтмурад Бакаев, Андерс Дрейер, Ин Бом Хван, Хвича Кварацхелия, Александр Ломовицкий, Леон Мусаев, Степан Суриков, Ленар Фаттахов, Сеад Хакшабанович, Михаил Стрельник (на просмотре);

Нападающие: Джордже Деспотович, Иван Игнатьев, Кирилл Климов, Герман Онугха.

Отметим, что защитник Монтассар Тальби находится в расположении сборной Туниса для участия в Кубке африканских наций. Он присоединится к тренировкам «Рубина» позже.