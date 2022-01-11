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Ру Тат
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Спорт
11 января 2022  13:09
Арсений Каримов

«Не Дзюба 100%»: «Рубин» объявил свой состав на сборах в Турции

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«Рубин» объявил свой состав на ближайший сбор в Турции. Примечательно, что в списке нападающих значится позиция «Не Дзюба 100%». Соотвествующий пост появился в официальном Instagram-аккаунте казанского клуба.

Кроме уже действующих игроков к команде присоединятся блогер Евгений Спиряков, который играет на позиции вратаря, защитники Илья Вахания («Зенит-2») и Егор Тесленко («КАМАЗ») и полузащитник Михаил Стрельник («Краснодар-2»). Кроме того, чуть позже к команде присоединится Монтассар Тальби, который сейчас находится в расположении сборной Туниса и участвует в Кубке африканских наций.

Напомним, что первый сбор казанской команды пройдет в турецком Белеке и продлиться с 11 по 23 января, второй –  с 27 января по 8 февраля и третий  – с 12 по 24 февраля, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».  

#фк рубин #тренировочные сборы
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