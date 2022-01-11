«Не Дзюба 100%»: «Рубин» объявил свой состав на сборах в Турции

«Рубин» объявил свой состав на ближайший сбор в Турции. Примечательно, что в списке нападающих значится позиция «Не Дзюба 100%». Соотвествующий пост появился в официальном Instagram-аккаунте казанского клуба.

Кроме уже действующих игроков к команде присоединятся блогер Евгений Спиряков, который играет на позиции вратаря, защитники Илья Вахания («Зенит-2») и Егор Тесленко («КАМАЗ») и полузащитник Михаил Стрельник («Краснодар-2»). Кроме того, чуть позже к команде присоединится Монтассар Тальби, который сейчас находится в расположении сборной Туниса и участвует в Кубке африканских наций.

Напомним, что первый сбор казанской команды пройдет в турецком Белеке и продлиться с 11 по 23 января, второй – с 27 января по 8 февраля и третий – с 12 по 24 февраля, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».