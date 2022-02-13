Артем Божко об удалении Воронкова до конца игры: «С ним надо провести серьёзный разговор»

Известный телекомментатор Артём Божко оценил игру нападающего олимпийской сборной России по хоккею Дмитрия Воронкова, а также прокомментировал его удаление до конца матча в игре против Чехии (5:6 ОТ).

По словам хоккейного эксперта, удаление Воронкова напомнило ему аналогичную ситуацию с финалом МЧМ-2019 против сборной Канады.

«Думаю, эти нарушения правил от чрезмерного желания. Удаление Воронкова напомнило сразу же то нарушение, которое он совершил в финале против канадцев, играя за молодёжку. И то удаление, по сути, перевернуло игру, и мы остались без золота. Прошло два года, он на Олимпиаде, получается, что жизнь человека ничему не учит», – цитирует Божко Metaratings.

Кроме того, телекомментатор считает, что с форвардом казанского «Ак Барса» необходимо провести серьезный разговор касательно дисциплины.

«С Воронковым надо провести серьёзный разговор. Важно, чтобы он мог контролировать свои эмоции. Нужно понять сможет ли он это сделать, – посчитал эксперт. – Если нет, то лучше его попридержать и выпустить более опытного Анисимова, например. Который, по крайней мере, такое удаление не привезёт, сыграет понадёжнее, попроще, у него опыта на трёх человек хватит».

Напомним, несмотря на проигрыш в матче с Чехией, сборная России по хоккею заняла первое место в группе B и вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Пекине.