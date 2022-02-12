Чехия нанесла России первое поражение на хоккейном турнире Олимпиады в Пекине

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на Олимпиаде в Пекине. Команда Жамнова сегодня уступила национальной команде Чехии со счетом 5:6.

Фото: © fhr.tu

В первом периоде россияне быстро открыли счет усилиями бывшего нападающего «Ак Барса» Ткачева, которому удался бросок со средней дистанции. Во второй половине периода Кундратек восстановил равновесие в счете.

В середине второго периода Нестеров мощным щелчком от синей линии вновь вывел российскую сборную вперед, но в концовке 20-минутки свою команду подвел нападающий «Ак Барса» Воронков. Он был удален до конца матча за удар в голову форварду чешской сборной Лукашу Седлаку. Воронков оставил свою команду в меньшинстве на пять минут, и чехи усилиями Крейчи и Шпачека вышли вперед — 3:2.

На 44-й минуте матча защитник нижнекамского «Нефтехимика» Клок забросил четвертую шайбу в ворота российской сборной. Однако команда Жамнова сумела вернуться в игру. Почти сразу Семенов сократил разрыв в счете, а в середине третьего периода Грицюк реализовал выход на ворота голкипера Чехии — 4:4.

На этом россияне не остановились. Чибисов броском со средней дистанции с разворота застал чешского вратаря врасплох – 5:4. Теперь настала очередь Чехии спасать матч, и уже голкипер сборной России Федотов не может отразить несложный бросок Гики — 5:5.

Основное время матча завершилось вничью, а в овертайме в формате «3х3» чехи добились победы в овертайме, реализовав большинство. Цели достиг точный бросок Шулака.

Сборная России победила во всех трех матчах группового этапа хоккейного турнира и заняла первое место в своей группе. Четвертьфинальные матчи Олимпиды пройдут в Пекине 16 февраля.

Олимпиада в Пекине. Хоккей

Россия – Чехия – 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1)

1:0 – 5 Ткачев (Гусев, Нестеров)

1:1 – 13 Кундратек (Червенка, Странски)

2:1 – 33 Нестеров (Гусев, Плотников)

2:2 – 39 Крейчи (Червенка, Кундратек)

2:3 – 40 Шпачек (Шулак, Соботка)

2:4 – 44 Клок (Т. Зогорна, Г. Зогорна)

3:4 – 44 Семенов (Плотников, Андронов)

4:4 – 47 Грицюк (Гусев)

5:4 - 49 Чибисов (Войнов, Шипачев)

5:5 – 49 Гика (Седлак, Крейчи)

5:6 – 65 Шулак (Крейчи)