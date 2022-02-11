Сборная России по хоккею обеспечила себе выход в четвертьфинал Олимпийских игр в Пекине

Олимпийская сборная России по хоккею гарантировала себе первое место в группе «B», а также досрочный выход в четвертьфинал турнира пекинской Олимпиады.

Произошло это после того, как 60 минут основного времени матча Чехия – Швейцария завершились вничью (1:1). Таким образом, ни Чехия, ни Швейцария, ни Дания уже не смогут опередить Россию в своем квартете.

Соперник нашей национальной команды по четвертьфиналу будет известен после окончания матчей квалификации.

Напомним, сборная России во втором туре группы B обыграла сборную Дании со счетом 2:0. Форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков отметился голевой передачей.

В следующем матче подопечные Жамнова встретятся против команды Чехии 12 февраля в 16:10 по московскому времени.