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Спорт
11 февраля 2022  14:39
Дамир Садриев

Сборная России по хоккею обеспечила себе выход в четвертьфинал Олимпийских игр в Пекине

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Олимпийская сборная России по хоккею гарантировала себе первое место в группе «B», а также досрочный выход в четвертьфинал турнира пекинской Олимпиады.

Произошло это после того, как 60 минут основного времени матча Чехия – Швейцария завершились вничью (1:1). Таким образом, ни Чехия, ни Швейцария, ни Дания уже не смогут опередить Россию в своем квартете.

Соперник нашей национальной команды по четвертьфиналу будет известен после окончания матчей квалификации. 

Напомним, сборная России во втором туре группы B обыграла сборную Дании со счетом 2:0. Форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков отметился голевой передачей.

В следующем матче подопечные Жамнова встретятся против команды Чехии 12 февраля в 16:10 по московскому времени.

#Олимпиада-2022 #хоккей #сборная россии по хоккею
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