Аршавин проведет автограф-сессию на «Играх будущего» в Казани

Фото: «Татар-информ»

Знаменитый футболист Андрей Аршавин приедет в столицу Татарстана на «Игры Будущего», сообщили «Татар-информу» в оргкомитете соревнований.

На «Казань – Экспо» спортсмен будет участвовать в матче под эгидой «Футбол для дружбы», а также – в автограф-сессии.

«Аршавин 23 февраля примет участие в матче под эгидой «Футбол для дружбы», а в 16 часов даст автограф-сессию для всех желающих», – сообщил представитель оргкомитета.

Напомним, «Игры будущего» пройдут в Казани в этом году с 21 февраля по 3 марта. Ранее сообщалось, что продажа билетов на мультиспортивный турнир «игр» продолжается. Всю подробную информацию можно посмотреть на его официальном сайте.

Во время турнира в Казани представят 21 инновационную фиджитал-дисциплину. Любители спорта на стыке реальности, современных технологий и цифровой среды смогут посетить соревнования по фиджитал-футболу, баскетболу, единоборствам, скейтбордингу, CS2+лазертаг, Warface+лазертаг, турнир по MLBB, «Мир танков+суперфинал».

Ранее «Татар-Информ» писал, что билеты на финал и полуфиналы турнира по Dota 2 на «Играх будущего» раскупили всего за 5 минут. В настоящее время в sold out ушли все этапы, включая четвертьфиналы и матч за третье место. Также распроданы билеты на «Битву роботов».

Как рассказали в пресс-центре турнира на 2 февраля, 26,5% от всех приобретенных билетов купили сами казанцы. Среди других покупателей — жители Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Удмуртии, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Ульяновской и Самарской областей.