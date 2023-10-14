Армия Израиля сообщила о подготовке к ударам с воздуха, моря и суши по ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершает подготовку к операции в секторе Газа, которая будет включать нанесение ударов с воздуха, моря и суши. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

«<…> силы ЦАХАЛ в настоящее время готовятся к реализации широкого спектра оперативных наступательных планов, которые могут включать комбинированные и скоординированные удары с воздуха, моря и суши», — сказано в заявлении.

Кроме того, утверждается, что параллельно происходит подготовка военнослужащих к расширению зоны военных действий. Армейские подразделения «развернуты по всей стране и повышают оперативную готовность к следующим этапам войны с упором на крупные наземные операции».

Ранее Армия обороны Израиля объявила о нанесении широкомасштабных ударов по связанным с радикальным движением ХАМАС объектам в секторе Газа.

Неделю назад, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, погибли более 1,3 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс., от 150 до 200, в том числе граждане других государств, оказались взяты в заложники.

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны. В секторе Газа от ударов ЦАХАЛ погибли более 2,2 тыс. человек, свыше 8,7 тыс. получили ранения. Условием начала масштабной наземной операции израильские военные назвали эвакуацию мирных жителей.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.