Армия обороны Израиля объявила о широкомасштабных ударах по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении широкомасштабных ударов по связанным с радикальным движением ХАМАС объектам в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабный удар по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности позднее», — сказано в заявлении.

Ранее сегодня израильские военные сообщили об уничтожении командира роты спецназа ХАМАС «Нухба» Али Кади и главы воздушных сил группировки Мерада Абу Мерада. Оба входили в число руководителей состоявшегося неделю назад нападения на Израиль.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, погибли более 1,3 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс., около 130, в том числе граждане других государств, были взяты в заложники.

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны. В секторе Газа от ударов ЦАХАЛ погибли более 2,2 тыс. человек, свыше 8,7 тыс. получили ранения. Условием начала крупной операции на территории сектора израильские военные назвали эвакуацию мирных жителей.

Президент РФ Владимир Путин накануне счел террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.