В ЦАХАЛ назвали условие начала крупной операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет крупную военную операцию в секторе Газа после того, как будет произведена оценка ситуации с эвакуацией мирных жителей. Об этом заявил представитель израильской армии Джонатан Конрикус, передает телеканал CNN.

«Нам нужно посмотреть, сколько мирных жителей осталось в этом районе. И понять, скольким из них ХАМАС помешал эвакуироваться», — отметил Конрикус.

Вместе с тем представитель Армии обороны Израиля подчеркнул, что как только ситуация станет допустимой для масштабных боевых действий, они начнутся.

Накануне Израиль призвал палестинцев эвакуироваться на юг сектора Газа за сутки. Сегодня вновь было объявлено о шестичасовом временном промежутке для эвакуации, который завершился в 16.00 по Москве.

В субботу, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, погибли более 1,3 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс., около 130, в том числе граждане других государств, были взяты в заложники.

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны. В секторе Газа от ударов ЦАХАЛ погибли более 2,2 тыс. человек, свыше 8,7 тыс. получили ранения.

Президент РФ Владимир Путин накануне назвал террористическую атаку на Израиль беспрецедентной по жестокости, призвав при этом к созданию полноценного Палестинского государства.