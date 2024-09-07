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Армения не присоединилась к антироссийской декларации Совета Европы
Армения не присоединилась к декларации стран Совета Европы о поддержке расследования Международного уголовного суда касательно «агрессии» РФ против Украины. Об этом передает РИА Новости.
В СМИ ранее появлялись сообщения о том, что Ереван сначала присоединился к декларации, но затем удалил подпись. Пресс-секретарь армянского Министерства иностранных дел Ани Бадалян заявила, что Ереван не подписывал документ с самого начала.
Всего документ подписали 42 страны, в том числе Грузия, Молдавия, прибалтийские государства.
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