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Политика 7 сентября 2024 17:34

Армения не присоединилась к антироссийской декларации Совета Европы

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Армения не присоединилась к декларации стран Совета Европы о поддержке расследования Международного уголовного суда касательно «агрессии» РФ против Украины. Об этом передает РИА Новости.

В СМИ ранее появлялись сообщения о том, что Ереван сначала присоединился к декларации, но затем удалил подпись. Пресс-секретарь армянского Министерства иностранных дел Ани Бадалян заявила, что Ереван не подписывал документ с самого начала.

Всего документ подписали 42 страны, в том числе Грузия, Молдавия, прибалтийские государства.

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#армения
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