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Руc Тат
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Политика 22 мая 2023 13:05

Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ, если сочтет ее «недееспособной»

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Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если сочтет эту структуру «недееспособной». Об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией», — пояснил политик (цитата по ТАСС).

Пашинян также уточнил, что стране придется самостоятельно решать вопросы безопасности, если она решит покинуть организацию.

ОДКБ возникла 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте. Ее членами на сегодняшний день являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
#ОДКБ #армения #политика
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