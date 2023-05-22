Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ, если сочтет ее «недееспособной»

Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если сочтет эту структуру «недееспособной». Об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией», — пояснил политик (цитата по ТАСС).

Пашинян также уточнил, что стране придется самостоятельно решать вопросы безопасности, если она решит покинуть организацию.

ОДКБ возникла 15 мая 1992 года после подписания Договора о коллективной безопасности в Ташкенте. Ее членами на сегодняшний день являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.