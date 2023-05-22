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Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ, если сочтет ее «недееспособной»
Армения может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если сочтет эту структуру «недееспособной». Об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией», — пояснил политик (цитата по ТАСС).
Пашинян также уточнил, что стране придется самостоятельно решать вопросы безопасности, если она решит покинуть организацию.
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