Арина Кияшко об участии в «Голосе» и поддержке Татарстана: «Я рада, что заняла 2-е место»

Фото: телеграм-канал Радмира Беляева

Жительница Нижнекамска Арины Кияшко сразу после завершения суперфинала проекта «Голос.Дети» обратилась к татарстанцам со словами благодарности.

Юная певица из Нижнекамска записала слова благодарности, не скрывая эмоций после напряженного конкурса, который стал для нее настоящей новой ступенью в творческой карьере.

Арина заняла второе место в 12 сезоне проекта, набрав 35,6% голосов телезрителей. Первое место завоевала Мария Никулина (44,4%), третьей стала Жасмина Тузелова (20%). Для 14-летней исполнительницы из Татарстана этот результат – признание ее таланта и огромной работы, которую она проделала на протяжении всех этапов конкурса.

В своем обращении Арина поблагодарила всех, кто был рядом.

«Я бы хотела выразить огромную благодарность каждому зрителю и телезрителю, которые голосовали за меня на всех этапах. Спасибо моей республике Татарстан, моему родному Нижнекамску за такую огромнейшую поддержку. Спасибо моим родным, близким, друзьям, учителям и одноклассникам. Конечно же, моим педагогам, которые готовили меня к этому проекту. И отдельно – моей наставнице Аиде. Вы человек невероятного света и доброты, я очень рада, что была в вашей команде в одном из сильнейших сезонов», – сказала она.

Юная артистка тепло отозвалась и о своих финальных соперниках.

«У нас были очень крутые, сильные ребята. Вика, Джузеппе, вы огромные молодцы, шикарнейшие вокалисты. Я очень сильно люблю вас. И хочу поздравить Машу Никулину с ее победой – ты огромная умничка», – отметила вокалистка.

В суперфинале Арина исполнила сложнейшую композицию – «Адажио Альбинони» в версии Ремо Джадзотто, прославленной Ларой Фабиан. Ее выступление отмечали за силу, эмоциональность и чистоту вокала – именно оно стало одним из кульминационных моментов финала.

Арина выступала в команде оперной певицы Аиды Гарифуллиной, и работа с наставницей, по ее словам, стала для нее огромным подарком: участие в проекте дало новый опыт, уверенность и понимание дальнейшего творческого пути.