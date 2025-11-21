«За мной стоит весь город»: Арина Кияшко о поддержке Татарстана в конкурсе «Голос.Дети»

Фото: t.me/golos_1tv

Юная певица из Нижнекамска Арина Кияшко, участница 12-го сезона шоу «Голос.Дети», успешно прошла этап слепых прослушиваний и поединков. 14-летняя артистка поделилась эмоциями от проекта и отметила роль поддержки земляков.

«Для меня Нижнекамск и Татарстан – это огромная сила. Я выросла в уникальной атмосфере, где в одних и тех же семьях мирно живут русские и татарские традиции. Мы вместе и печем эчпочмак, и красим яйца на Пасху. Эта многонациональность научила меня чувствовать музыку глубже, видеть ее богатство и разнообразие», – рассказала певица «Татар-информу».

По словам Арины, осознание того, что она представляет на проекте не только себя, но и весь родной край, придает ей сил.

«Да, это действительно большая честь и огромная ответственность. Когда выхожу на сцену или просто говорю, откуда я, всегда добавляю, что я из Нижнекамска. Для меня эти слова теперь значат больше, чем просто название города. Я чувствую, что за мной стоит весь мой город, мои друзья, учителя, соседи», – подчеркнула участница конкурса.

Поддержка из Татарстана, добавила Арина, ощущается очень сильно. «Мне пишут мои учителя из школы и из музыкальной школы, соседи, друзья, даже просто незнакомые люди из нашего Нижнекамска – и такие теплые, добрые слова. Очень трогает, до слез. Вы – моя сила!» – сказала она.

Певица добавила, что самым волнующим моментом для нее стало объявление о победе в поединке.

«В ту секунду, когда Аида [Гарифуллина] назвала мое имя, мир будто замер, а потом резко распался на миллион ярких вспышек. Самое первое чувство – это невероятная, оглушающая радость. Первой мыслью было: «У меня получилось!» – поделилась эмоциями Арина.

На вопрос о выборе наставника после того, как к ней на «слепых прослушиваниях» повернулись и Дима Билан, и Аида Гарифуллина, девушка ответила без колебаний.

«Я без колебаний выбрала Аиду! Когда я узнала, что она будет в жюри, просто прыгала до потолка от радости. Она же наша землячка, такая красивая и невероятно талантливая! Для меня она настоящий пример артиста, на которого я хочу равняться», – уверенно отметила участница.

Дополнительный этап шоу «Голос.Дети» с участием Арины Кияшко пройдет в эту пятницу на Первом канале. Победителя этапа определит зрительское голосование.