Общество 29 ноября 2025 00:17

Арина Кияшко из Нижнекамска завоевала второе место в проекте «Голос.Дети»

Фото: телеграм-канал Радмира Беляева

Солистка из Нижнекамска Арина Кияшко завоевала второе место в проекте «Голос.Дети», набрав 35,6% голосов телезрителей. Первое место заняла Мария Никулина с результатом 44,4%, третье – Жасмина Тузелова с 20%.

14-летняя исполнительница из Татарстана уверенно прошла все этапы конкурса в 12-м сезоне, покорив наставников и зрителей сильным вокалом. В суперфинале она спела «Адажио Альбинони» – произведение Ремо Джадзотто, который выдал его за творение барочного композитора Томазо Альбинони. Среди исполнявших эту композицию была Лара Фабиан.

Арина Кияшко представляла команду оперной певицы Аиды Гарифуллиной. Победила же представительница команды Димы Билана.

Поздравление Арине адресовал глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

«Молодец, Арина! Наша юная звезда, ученица нижнекамской музыкальной школы №2, заняла второе место в проекте «Голос.Дети»! Болели всем Татарстаном! Поздравляю Арину, ее родителей и педагогов с достойным результатом. Гордимся!» – прокомментировал Беляев.

#голос.дети #нижнекамский район
