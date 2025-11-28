news_header_top
Общество 28 ноября 2025 22:57

Арина Кияшко из Татарстана прошла в суперфинал шоу «Голос.Дети»

Фото: скриншот трансляции
Фото: скриншот трансляции

Юная певица из Нижнекамска Арина Кияшко, участница 12-го сезона шоу «Голос.Дети», сегодня вечером пробилась в суперфинал конкурса.

Четырнадцатилетняя артистка исполнила композицию «Любовь настала». Слова к песне написал поэт-шестидесятник Роберт Рождественский, а музыку – легендарный композитор Раймонд Паулс. Среди исполнителей песни был и Ренат Ибрагимов.

Арина Кияшко, представляющая команду оперной певицы Аиды Гарифуллиной, сумела набрать 42,5% голосов зрителей. Джузеппе Ди Менца из Италии заручился поддержкой 32,5% проголосовавших, а Викторию Захарову из Рязани поддержали 25,0% зрителей.

«Мне пишут мои учителя из школы и из музыкальной школы, соседи, друзья, даже просто незнакомые люди из нашего Нижнекамска – и такие теплые, добрые слова. Очень трогает, до слез. Вы – моя сила!» – отмечала ранее певица в разговоре с «Татар-информом».

