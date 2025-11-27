news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 27 ноября 2025 11:13

Юная певица из Татарстана Арина Кияшко выступит в финале «Голос. Дети»

Финал и суперфинал вокального проекта «Голос. Дети» пройдет завтра, 28 ноября, на «Первом канале». В решающем этапе примет участие юная певица из Татарстана Арина Кияшко, которая осталась единственной представительницей региона в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Неделей ранее Арина успешно вышла в финал, набрав 40,9% голосов зрителей и обойдя соперницу по команде Милану Ананко. На дополнительном этапе участница команды оперной певицы Аиды Гарифуллиной исполнила композицию Шарля Азнавура «Вечная любовь».

В заключительном этапе за победу будут бороться девять финалистов проекта. Вместе с Ариной Кияшко в финал от команды Аиды Гарифуллиной также прошли Джузеппе Ди Менца из Италии и Виктория Захарова из Рязани.

Жители Татарстана смогут поддержать Арину в прямом эфире «Первого канала», отправив SMS во время голосования. Начало шоу – в 21:45.

#голос дети
