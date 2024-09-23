Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
РИА Новости: Договорённости насчёт встречи лидеров Турции и Сирии в Казани нет
Об отсутствии договоренности между Турцией и Сирией о встрече их лидеров на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента.
Напомним, в минувшую субботу Реджеп Тайип Эрдоган озвучил свою готовность встретиться с Башаром Асадом. Он отметил, что сейчас ждет соответствующего ответа от сирийской стороны, представители которой пока еще не выступали с заявлением об участии своего президента в саммите БРИКС в Казани.
В МИД Турции уже отмечали усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и Сирией, а также заявляли о собственных усилиях для нормализации отношений с Дамаском без предварительных условий.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»