РИА Новости: Договорённости насчёт встречи лидеров Турции и Сирии в Казани нет

Об отсутствии договоренности между Турцией и Сирией о встрече их лидеров на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Напомним, в минувшую субботу Реджеп Тайип Эрдоган озвучил свою готовность встретиться с Башаром Асадом. Он отметил, что сейчас ждет соответствующего ответа от сирийской стороны, представители которой пока еще не выступали с заявлением об участии своего президента в саммите БРИКС в Казани.

В МИД Турции уже отмечали усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и Сирией, а также заявляли о собственных усилиях для нормализации отношений с Дамаском без предварительных условий.