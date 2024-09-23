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Политика 23 сентября 2024 13:12

РИА Новости: Договорённости насчёт встречи лидеров Турции и Сирии в Казани нет

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Об отсутствии договоренности между Турцией и Сирией о встрече их лидеров на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Напомним, в минувшую субботу Реджеп Тайип Эрдоган озвучил свою готовность встретиться с Башаром Асадом. Он отметил, что сейчас ждет соответствующего ответа от сирийской стороны, представители которой пока еще не выступали с заявлением об участии своего президента в саммите БРИКС в Казани.

В МИД Турции уже отмечали усилия России по налаживанию взаимодействия между Турцией и Сирией, а также заявляли о собственных усилиях для нормализации отношений с Дамаском без предварительных условий.

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#саммит БРИКС #Турция #Сирия
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