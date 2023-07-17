Арестович* допустил уступку России части территории ради вступления в НАТО

Флаг НАТО

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Украина может ради вступления в НАТО оставить России пятую часть своей территории. Об этом заявил бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович* в эфире у журналистки Юлии Латыниной**, объявленной Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

Украинское руководство контролирует 80% территории, которую считает своей, и на нее при вступлении в Североатлантический альянс могут быть распространены соответствующие гарантии. «Могу сказать, [что] это суперисторический шанс», — подчеркнул Арестович*.

Политик сослался на опыт разделения немецких земель во время холодной войны на Федеративную Республику Германию и Германскую Демократическую Республику.

«Вариант ФРГ — ГДР: ФРГ вступает в альянс, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются», — пояснил он.

Вероятность выбора стратегии возвращения территории «невоенным путем» Арестович* объяснил тем, что силовое решение, на его взгляд, возможно лишь ценой гибели «200 тыс. человек взрослого мужского населения» и полного разрушения экономики.

Ранее, еще зимой, экс-советник Офиса Президента Украины допустил, что боевые действия в стране могут завершиться реализацией «сценария двух Корей».

*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Признана в России иностранным агентом.