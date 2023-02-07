Экс-советник офиса Зеленского Арестович: На Украине может повториться корейский сценарий

Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович допустил, что боевые действия в стране могут завершиться реализацией «сценария двух Корей». Его слова приводит издание «Страна.ua».

По мнению политика, конфликт может закончиться не так, как того ждет украинский социум, полного возвращения территорий достичь не удастся, причем государства Запада одобрят подобное развитие событий.

«Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный „Минск-3“? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, что мы просто обалдеем», — заявил Арестович.

При этом, по словам экс-советника офиса Владимира Зеленского, это может произойти «не потому, что коварные американцы не дают оружие или затягивают, а потому, что для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории».

Однако такого количества обученных военных у Украины нет и в ближайший год не будет, в том числе и попросту из-за недостатка учебных мощностей. Арестович уверен, что на воплощение в жизнь этого варианта и рассчитывает руководство России.

«<…> самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями», — подытожил Арестович, добавив, что при подобном развитии событий Украина всё же сможет получить «немало бонусов».

Ранее покинувший пост советника офиса Зеленского в середине января эксперт предположил, что в ближайшие два-три месяца российские войска будут стараться занять весь Донбасс, а Вооруженным силам Украины на этом участке не удастся избежать «некоторых неприятностей».