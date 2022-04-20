«Отношения к бою не имеем, мы сами были в плену»: члены банды Басаева о задержании

В СИЗО на два месяца суд отправил пятерых предполагаемых членов банды Басаева. Их обвиняют в нападении на псковских десантников в 2000 году в Чечне. Однако у обвиняемых своя версия событий 20-летней давности – они уверяют, что сами были жертвами чеченских боевиков. Подробности из зала суда в репортаже «Татар-информа».

Несколько часов сегодня Вахитовский районный суд Казани рассматривал резонансное дело банды Басаева Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Я в шоке, меня схватили в 20 метрах от дома»

Несколько часов сегодня Вахитовский районный суд Казани рассматривал ходатайства об арестах фигурантов резонансного дела банды Басаева. Накануне сотрудники ФСБ России, УФСБ России по Татарстану и УФСБ России по Санкт-Петербургу вместе с сотрудниками МВД России и Росгвардии задержали шестерых человек, причастных к нападению на десантников. Бой развернулся в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики 29 февраля 2000 года.

Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов, все шестеро – жители Татарстана. Пятерых задержали в Набережных Челнах, Кукморе и Агрызском районе республики, Мухамедвали Шайхутдинов попался в руки силовиков в Санкт-Петербурге. Его дело выделено в отдельное производство, меру пресечения ему будут избирать в серверной столице.

«Это шок для меня. Только я вышел из дома, прошел 20 метров и тут меня хватают, куда то суют, увозят. Только потом мне следователи сказали, в чем дело. Я себя виновным не признаю», – рассказал журналистам обвиняемый Хайдар Раззаков.

Дом, семья, работа – 20 лет обвиняемые жили обычной жизнью, растили детей, занимались привычными делами. О событиях 2000-го подсудимые вспоминают неохотно. Говорят лишь — «попали в плен, еле выбрались, к банде Басаева отношения не имеем».

«Я тогда повез в Чечню своего брата, учиться. Казалось, что там уже мирное время, затишье. Но нас схватили. Меня держали в рабстве, закрывали в подвале. Я делал все, что мне прикажут», – вспоминал подробности двадцатилетней давности Раззаков.

Обвиняемый признался, что среди задержанных накануне есть те, с кем его держали в плену. Однако кто именно из них, ответить не смог.

«К тому моменту, когда был тот бой, меня уже не было на месте. Мне удалось сбежать. Я жил среди мирных жителей, а потом я вернулся к себе домой, в Набережные Челны», – убеждал журналистов Раззаков.

Хайдар Раззаков: «Казалось, что там уже мирное время, затишье. Но нас схватили. Меня держали в рабстве, закрывали в подвале. Я делал все, что мне прикажут» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Я поехал учиться Исламу, а попал в плен»

Всех без исключения отправить в СИЗО – с таким ходатайством обратился к казанскому суду представитель следственной группы из Северо-Кавказского округа Цеденов.

«Им предъявлено обвинение в тяжком преступлении, за которое грозит суровое наказание. Есть основания полагать, что обвиняемые могут скрыться от суда и следствия, давить на свидетелей», — обратился к суду следователь.

Что удивительно, с ходатайством следователя согласился один из обвиняемых - Ильгиз Мухаметгалиев. Родом мужчина из Кукмора, рассказал что в последнее время занимался разведением скота.

«Поддерживаю», – сказал суду Мухаметгалиев.

Однако позиция обвиняемого и его адвоката разделилась. Последний заверил суд, что следствие не предоставило никаких доказательств, что Мухаметгалиев может скрыться и просил не отправлять его в СИЗО.

Мухаматгалиев в перерыве рассказал, что однажды уже привлекался по этому делу в начале 2000-х годов и даже провел за решеткой полгода и был амнистирован. Как и остальные, Мухаметгалиев свою вину не признает.

«Я тогда поехал учиться Исламу. Попал в плен и освободился в 1999 году. Что там было…тяжело было. Нас заставляли ямы рыть, другие работы», – рассказал обвиняемый.

Ильгам Гумеров продолжает настаивать на своей невиновности. Как и остальные обвиняемые, рассказал, что он тоже попал в плен Фото: ©

Один из задержанных уже отсидел за терроризм

Ильгам Гумеров – самый старший из всех обвиняемых – заявил отвод следователю.

«Да, есть отвод следователю. Он предоставляет суду ложные сведения и занимается фальсификацией», – заявил Гумеров.

Гумерову 56 лет, он живет в одной из деревень Агрызского района республики, за плечами отбытый срок за хранение оружия и за терроризм. Именно Гумеров, по материалам дела, в 2001 году основал в Татарстане якобы по поручению Шамиля Басаева и Хаттаба региональное отделение международной террористической организации «Исламский джамаат»*. Тогда Верховный суд РТ отправил мужчину за решетку на 12 лет.

Гумеров продолжает настаивать на своей невиновности. Как и остальные обвиняемые, рассказал журналистам что он тоже попал в плен.

«Меня использовали как рабочую силу. В плен меня взяли, потому что они считали что мы сотрудничаем со властью России и ФСБ. Якобы мы готовили покушение на Басаева и Хаттаба», – рассказал свою версию тех событий Гумеров.

Так или иначе, доводы обвиняемых суд не убедили. Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров и Ильгиз Мухаметгалиев сегодня отправились на два месяца в СИЗО, там они пробудут до 19 июня.

Доводы обвиняемых суд не убедили Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Бились до последнего – о подвиге десантников псковской девизии

22 года назад 29 февраля шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ вступила в неравный бой с крупной группировкой боевиков. Банду возглавляли арабский наемник Хаттаб и полевой командир Шамиль Басаев. Бой длился больше суток – из 90 десантников выжить удалось лишь шестерым.

Офицеры, сержанты и рядовые, большинство из которых были военнослужащими срочной службы. За мужество 22 десантникам присвоили звание Героя России. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров.

«В ночь на 29 февраля мы находились в двух километрах от высоты 776. Утром поступила команда сняться и выдвинуться в соседний населенный пункт, где нас должна была забрать "броня". Мы долго стояли в неведении, потом там стали барражировать два Ми-24. Нам сказали, что обложили 6-ю роту, и все, кто может идти, а у многих солдат были обморожены ноги, должны скинуть с себя все лишнее и взять побольше боеприпасов», – рассказывал СМИ один из выживших десантников.

В тот день десантникам 104-го полка нужно было занять высоту Исты-Корд и создать опорные пункты на высотах 776 и 787. Но не успели десантники закрепиться на 776 высоте, как на место подошли основные силы боевиков, которые тут же начали наступление. Численность вооруженной банды в разы превышала численность десантников. Но, несмотря на это, до наступления ночи все вражеские атаки были отбиты.

Ночью атаки боевиков усилились, они стреляли практически в упор – не считаясь с потерями, Хаттаб бросал в бой все новые силы.

К утру 1 марта большинство бойцов 6-й роты погибли, а у тех, кто остался в живых, не осталось ни сил, ни боеприпасов. Но несмотря на численное преимущество боевиков, десантники 6-й роты ценой своей жизни остановили их прорыв из Аргунского ущелья, навсегда вписав свои имена в историю боевой славы страны...

Расследование обстоятельств этой трагедии длится уже более 22 лет. За это время более десяти боевиков выслушали свои приговоры, они получили максимальные сроки лишения свободы.

У таких преступлений нет срока давности. Следствие неоднократно подчеркивало, что каждый, кто имеет отношение к нападению на псковских десантников, в конце концов понесет свое наказание.



* Международная террористическая организация, деятельность которой запрещена в России