Членов банды Басаева, причастных к нападению на псковских десантников, задержали в РТ

19 апреля сотрудники ФСБ России, УФСБ России по Татарстану и УФСБ России по Санкт-Петербургу вместе с сотрудниками МВД России и Росгвардии задержали в Татарстане и в Санкт-Петербурге еще 6 членов банды Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников.

Нападение произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. Организовано оно было участниками объединенной вооруженной банды Басаева и Хаттаба.

Все задержанные накануне – жители Татарстана: Хайдар Раззаков, Айрат Камалетдинов, Эдуард Валиахметов, Ильгам Гумеров, Ильгиз Мухаметгалиев и Мухамедвали Шайхутдинов.

Как сообщает Следственный комитет Россиии, их обвиняют в организации вооруженного мятежа, в посягательстве на жизнь военнослужащих и в участии в банде.

Уголовное дело о вооруженном нападении на военных 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии воздушно-десантных войск расследуют сотрудники Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Тогда погибли 84 десантника, четверо были ранены.

Следствие ходатайствует о заключении задержанных под стражу, учитывая тяжесть преступлений, в которых их обвиняют.

На сегодня следствие уже доказало причастность к нападению на десантников 29 человек, 19 из них уже отбывают наказание за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих – они приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Установить причастных к нападению на псковских десантников позволила многолетняя кропотливая работа следствия. Результат этой работы наглядно демонстрирует принцип неотвратимости наказания, подчеркивают в СК России.

Пятеро участников банды объявлены в розыск. Двое были убиты при задержании, поскольку оказали вооруженное сопротивление. Уголовные дела еще троих рассматривают суды.