Арестован водитель Mercedes, наехавший на автоинспектора в центре Казани

Водителя Mecredes, наехавшего на инспектора ГИБДД, арестовали на 13 суток. Эту информацию агентству подтвердили в пресс-службе МВД по РТ.

Ранее агентство сообщало, что 4 сентября в центре города водитель Mercedes задел автоинспектора, который пытался его остановить. Как выяснилось, сотрудник ГИБДД заподозрил, что водитель пьяный и хотел проверить свои предположения. После того, как авто остановилось, автоинспектор потребовал водителя выйти. Однако мужчина отказался и уехал. В момент, когда машина трогалась с места, она задела полицейского и протащила его за собой несколько метров. Mercedes скрылся с места происшествия, автоинспекторы задержали его на одной из парковок города спустя некоторое время.

На водителя были заведены административные дела за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», за управление авто пьяным, невыполнение требования полицейских об остановке авто и нарушение правил расположения автомобиля на дороге.

А после задержания было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование дела под свой контроль.

Дальнейшее решение по возбужденному уголовному делу будет приниматься после того, как истечет срок административного ареста.