Арестован подозреваемый по делу об убийстве мужчины на Черном озере в Казани

В Вахитовском суде Казани сегодня арестовали Евгения Музыку. Его обвиняют в убийстве мужчины на Черном озере.

«Между Музыкой и Гайнуллиным произошел конфликт в парке у Черного озера и они подрались. Гайнуллин ножом ранил руку Музыке, но тот смог отобрать нож и ударил оппонента три раза в грудь. Потом Музыка скрылся с места преступления, а Гайнуллина нашли случайные прохожие. Мужчина умер на операционном столе, спасти его не удалось», – рассказал следователь.

Он также добавил, что орудие преступления до сих пор не найдено.

Государственный обвинитель поддержал позицию следователя перед судом и предложил отправить мужчину в СИЗО на 2 месяца.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

«Я забрал у него нож и защищался, это была самооборона. Он напал на меня и мою жену. У меня на руке до сих пор осталось ранение. Я хотел защитить жену. Я думал, что у него остались только маленькие порезы. Он подошел к нам сам, я с ним не знаком. Он был пьян, пил крепкий алкоголь. Он хотел выпить с нами, но мы ему отказали», –рассказал о своей позиции задержанный Евгений Музыка.

Адвокат Музыки отметил, что это очень интересный вопрос, почему у Гайнуллина оказался с собой нож.

«Стоит учитывать, что это была очень стрессовая ситуация, Гайнуллин сам подошел к Музыке и его жене, он был пьян. Мы поставим вопрос о переквалификации дела», – сказал он.

В своих прошлых показаниях Музыка говорил, что конфликт у мужчин произошел из-за отношения к СВО, зачитал судья.

Суд отправил Евгения Музыку в СИЗО на 2 месяца.