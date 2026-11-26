Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В эти дни на Вершине Теи проходит первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Сегодня в программе была классическая разделка на 10 километров у мужчин.

Победу одержал представитель Татарстана Сергей Ардашев – он преодолел дистанцию за 23:32,3 секунды. Серебро у еще одного представителя нашей республики Ивана Горбунова – 9 секунд отставания.



Тройку замкнул представитель Тюмени Алексей Червоткин – он проиграл победителю 41,5 секунды.



Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял 14 место, проиграв Ардашеву минуту.



Добавим, первый этап Кубка России оп лыжным гонкам проходит на Вершине Теи с 26 по 29 ноября.