Большунов стал 14-м в первой гонке Кубка России в Теи
В эти дни на Вершине Теи проходит первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Сегодня в программе была классическая разделка на 10 километров у мужчин.
Победу одержал представитель Татарстана Сергей Ардашев – он преодолел дистанцию за 23:32,3 секунды. Серебро у еще одного представителя нашей республики Ивана Горбунова – 9 секунд отставания.
Тройку замкнул представитель Тюмени Алексей Червоткин – он проиграл победителю 41,5 секунды.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял 14 место, проиграв Ардашеву минуту.
Добавим, первый этап Кубка России оп лыжным гонкам проходит на Вершине Теи с 26 по 29 ноября.