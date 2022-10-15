ARD: Швеция, Дания и Германия отказались вместе расследовать аварию на «Северных потоках»

Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Теперь каждая страна будет вести собственное расследование, сообщает портал новостной программы Tagesschau немецкого телеканала ARD.

«Швеция, Дания и Германия хотели совместно расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несет ответственность за это. Но этого все-таки не произойдет», — констатирует новостной портал со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Объединенной следственной группы (JIT) теперь не существует. Сначала из ее состава вышла Швеция, а затем и Дания. Представители Швеции при этом сослались на высокий уровень секретности, о чем сообщал «Татар-информ».

При этом федеральная полиция Германии уже приступила к расследованию. Ее представители вместе с водолазами побывали на месте диверсии. Впрочем, водолазы не смогли осуществить погружение на глубину 70 метров, так как у них не было с собой необходимого снаряжения.

Несмотря на это, полицейские убедились, что утечки можно объяснить только взрывами. В частности, на одной из труб видна протечка длиной 8 метров. Сделанные фотографии переданы немецкой федеральной прокуратуре, отмечает издание.

Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте. Позднее Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил о попытке украинских властей взорвать трубопровод «Турецкий поток».