Апелляция оставила в силе решение о взыскании имущества на 437 млн с экс-главы КирМоса

Четвертый апелляционный суд оставил без изменений решение Верховного суда Татарстана, который ранее удовлетворил иск прокуратуры к бывшему руководителю администрации Кировского и Московского районов Казани Сергею Миронову и его родственникам.

В доход государства обращены 45 объектов недвижимости, а также взыскана стоимость восьми проданных объектов и доход от аренды помещений. Общая сумма превышает 437 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Прокуратура установила, что расходы семьи Миронова на покупку недвижимости не соответствовали их официальным доходам. Часть объектов была оформлена на родственников, еще восемь – проданы, несмотря на отсутствие подтвержденных источников средств.

Уголовное дело в отношении Миронова возбудили в апреле 2024 года. Изначально ему вменяли мошенничество, превышение полномочий и злоупотребление ими. По версии следствия, с 2017 по 2020 год он дал указание фиктивно трудоустроить водителя. Ущерб оценили примерно в 2 млн рублей. Миронов вину не признал.

Позже обвинение изменили: из него убрали статью о мошенничестве. Миронову вменяли три эпизода превышения полномочий, связанных с незаконной оплатой сверхурочной работы водителям. По версии следствия, вместо доплат Миронов устраивал в МУП «ДРЭУ» родственников водителей, которые получали деньги, не работая.

Отдельный эпизод касается его матери. По версии следствия, она сдала в аренду три помещения почти на 500 кв. метров, где позже сделали перепланировку. Миронов, будучи главой района, якобы согласовал ее задним числом.

31 июля суд признал Сергея Миронова виновным и назначил наказание – два года колонии‑поселения и запрет занимать управленческие должности в течение 2,5 лет. Однако отбывать наказание он не будет: суд учел время, проведенное им в СИЗО, и освободил его в зале суда.