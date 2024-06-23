AP: Украина давит на США, чтобы получить разрешение на удары ATACMS вглубь РФ

Киев оказывает давление на Вашингтон для того, чтобы получить разрешение наносить удары ракетами ATACMS вглубь российских территорий. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что украинские официальные лица настаивают на получении разрешения, чтобы наносить удары по аэропортам в глубине РФ. На сегодня у ВСУ нет такого оружия. Представители украинских вооруженных сил сказали агентству, что у них «связаны руки» без соответствующего разрешения.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что американский Президент Джо Байден дал согласие на нанесение ударов оружием американского производства по российской территории. По заверениям Блинкена, речь только о районах России вблизи Харькова. Но он не исключил увеличения в дальнейшем радиуса поражения американским оружием. Кабмин Германии заявил, что их оружие ВСУ могут использовать «для защиты от атак» России в районе Харьковской области. В целом на сегодня среди западных стран нет единства в данном вопросе, передает ТАСС.

28 мая Президент России Владимир Путин отмечал, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически «без всякого присутствия украинских военнослужащих». Он подчеркнул, что это делают те, кто производят и поставляют Киеву такие системы, и предупредил, что страны НАТО должны «отдавать себе отчет, с чем они играют».