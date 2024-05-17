Соединенные Штаты, Евросоюз и Киев играют с огнем, совершая террористические атаки на российские территории. Москва не оставит без ответа атаки беспилотников и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие регионы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию», — говорится в официальном комментарии ведомства.

Она напомнила, что при нападениях используются западные вооружения. Это лишь подтверждает, что за киевским режимом стоят кураторы из Соединенных Штатов и Великобритании, а также их одобрение подобных действий.

«Бандеровская клика, похоже, уверовала в свою безнаказанность на фоне участившихся в последнее время вояжей в Киев западных эмиссаров», — заключила она.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что границы санитарной зоны России будут напрямую зависеть от дальнобойности вооружений, используемых Киевом. С учетом оружия, поставляемого Западом, Москве может потребоваться создание защитной зоны, которая протянется через всю Украину до Польши.