Посольство РФ в США назвало возможную отправку ЗРК Patriot Украине провокационным шагом

Посольство России в Вашингтоне заявило, что возможная поставка Соединенными Штатами Украине зенитных ракетных комплексов Patriot станет провокационным шагом. Заявление диппредставительства опубликовано в Telegram-канале.

«Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации [Президента США Джо Байдена], который может привести к непредсказуемым последствиям», — поделились в посольстве своим пониманием ситуации.

Кроме того, дипломаты заметили, что, по их мнению, Штаты «и без предоставления Patriot всё глубже втягиваются в конфликт в постсоветской республике». «Поток вооружений растет, расширяется подготовка украинских военнослужащих, ВСУ снабжаются разведданными», — пояснили они.

«Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создает дополнительные риски для глобальной безопасности», — добавили в посольстве РФ и возложили на США «ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на трех американских чиновников сообщил, что США в ближайшее время могут объявить о передаче Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot. По информации агентства Associated Press, речь пока идет об одной батарее этих систем противовоздушной обороны.

Позднее газета The Washington Post написала, что Байден может одобрить отправку ЗРК после получения разъяснений со стороны Пентагона о техническом обслуживании, законности передачи систем и влиянии этого шага на боеготовность американской армии.

Зенитные ракетные комплексы Patriot производятся в США с 1980-х годов. Дальность поражения аэродинамических целей составляет от 80 до 100 (считая от радара) километров. Комплекс способен одновременно опознавать более 100 воздушных целей и непрерывно сопровождать восемь из них. В одну батарею ЗРК входят пункт управления, радиолокационная станция и до восьми пусковых установок.