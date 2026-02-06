Антициклон вызовет в Татарстане краткое похолодание перед снегопадами

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 6 февраля, под влиянием гребня антициклона в Татарстане произойдет понижение температурного фона после его повышения накануне, вызванного теплым атмосферным фронтом. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой – переменная облачность. Существенные осадки маловероятны. Однако утром в отдельных районах сохранится опустившийся ночью туман.

Прогнозируется западный и юго-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. На дорогах образуется гололедица.

После ночных -15, -20 градусов (а при прояснениях – и -23) в дневные часы воздух по Татарстану прогреется только до -11, -16 градусов.

Уже завтра, 7 февраля, на республику вновь обрушатся снегопады – ожидается от половины до месячной нормы осадков.