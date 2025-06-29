Ансамбль «Сәйлән» из Актанышского района включился в помощь участникам СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Когда летние дожди притормозили сельские заботы, участницы вокального ансамбля «Сәйлән» при Поисевском Доме культуры Актанышского района не стали сидеть без дела. Женщины решили посвятить свободное время доброму делу – приготовить домашнюю лапшу для участников специальной военной операции.

Инициатива быстро получила поддержку односельчан. Кто-то пришел на помощь лично, а кто-то передал куриные яйца. На собранные средства закупили муку. Замесили тесто сразу на 60 яйцах – и работа закипела. В теплой, почти семейной атмосфере женщины раскатывали и нарезали тонкую лапшу.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Когда дело было сделано, по доброй сельской традиции женщины испекли блины, накрыли общий стол и сели за чай. В этот день они были не просто участницами ансамбля, а настоящими хранительницами тыла.

«Пусть наши герои на специальной военной операции будут живы, здоровы и как можно скорее вернутся домой с Победой!» – сказала директор Поисевского Дома культуры Ильгина Нуртдинова, поблагодарив всех, кто откликнулся на призыв.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой