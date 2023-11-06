Ансамбль «Бусинки» из Челнов занял первое место на всероссийской «Битве хоров»

Ансамбль «Бусинки» под руководством Юлии Кукаркиной из детской музыкальной школы №1 Набережных Челнов занял первое место на всероссийском конкурсе «Битва хоров». Об этом пишет газета «Челнинские известия».

Решающий этап состязания прошел в минувшие выходные в Москве, на ВДНХ. На этой же площадке в субботу, 4 ноября, открылась международная выставка-форум «Россия».

Фото: © Юлия Кукаркина / «Челнинские известия»

Юлия Кукаркина рассказала, что юные участники образцового вокального ансамбля успешно прошли несколько этапов конкурса, на котором продемонстрировали свои таланты 1,5 тыс. человек.

В финале «Бусинки» исполнили песню Геннадия Заволокина «Гуляем, была, не была», отметила руководитель ансамбля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что набережночелнинский ансамбль «Бусинки» выступил на Красной площади в День России.