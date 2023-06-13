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Ансамбль «Бусинки» из Челнов выступил на Красной площади в День России
Ансамбль «Бусинки» под руководством Юлии Кукаркиной из музыкальной школы №1 Набережных Челнов выступил на праздничном концерте в честь Дня России, состоявшемся на Красной площади в Москве. Об этом пишут «Челнинские известия».
Участники вокального коллектива за день до этого спели в столице России в рамках конкурсной программы «Битвы хоров». В ходе праздничного концерта они вместе с народной артисткой России Надеждой Кадышевой исполнили песню «Течет ручей».
В концерте на Красной площади также приняли участие такие артисты, как Хабиб, Стас Костюшкин, Александр Воробьев, Анастасия Макеева, оперный певец Аскар Абдразаков.
Ранее «Татар-информ» сообщал, как отметила День России столица Татарстана. В самих Челнах мэр Наиль Магдеев исполнил гимн России вместе с горожанами.
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