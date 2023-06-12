Катя Лель, Natan и фееричный салют: как отметила Казань День России

Празднование Дня России завершилось в столице Татарстана концертом у Центра семьи «Казан». Со сцены казанцев и гостей города поздравили известный по блогу «Хижина музыканта» артист Arslan, рэпер Natan, заслуженная артистки Татарстана Ильсия Бадретдинова и популярная певица нулевых годов Катя Лель.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

У «Чаши» было как никогда оживленно — на праздник собрались сотни людей не только из Казани, но и других районов Татарстана и даже других регионов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Пензы и Уфы.

«Приехали мы к вам из Башкортостана, бывали в столице республики и раньше. Казань — это город возможностей, красоты и уважения к другим религиям. Мы впервые на праздничном концерте, посвященном Дню России. В этот день испытываем особую гордость за историю и культуру нашей Родины. Я думаю, для каждого из нас День России — это символ национального единства и крепкой дружбы всех народов, проживающих в нашей стране», — заявила Ильмира Тухватуллина.

Открыл вечерний концерт музыкальный коллектив из Казани A’nik & Ignat Izotov. Музыканты исполнили свои лучшие композиции, том числе «Высоко», «Выпускной», «Память о ней». Не обошлось в этот вечер и без приятных сюрпризов — в День России группы представила премьеру «Облака цвета белого сна». «Мы желаем счастья и любви всем», — пожелали в завершение выступления артисты.

Далее перед казанцами выступил известный по блогу «Хижина музыканта» артист Раиль Арсланов. Он исполнил такие музыкальные композиции, как «Белый танец», «Пока молодой», «Ты была», «В одного». При этом музыкант играл не только на гитаре, но и на баяне, чем изрядно удивил казанцев. В частности, он сыграл «Беззаботное лето» и «Не влюбляйся».

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

На территории «Чаши» помимо главной сцены с артистами работали зоны с различными активностями. Так, каждый желающий мог нанести триколор на лицо или разрисовать огромный баннер.

Кроме того, перед зрителями выступили и другие артисты, в том числе певица Анастасия Макарова, группа «Поколение» и заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова. По-настоящему зажег публику рэпер Natan, который исполнил знакомые многим песни «Ты готов услышать нет», «Она», «Я хочу быть с ней», «Дерзкая». В завершение выступления музыкант сыграл лирическую композицию «Давай обнимемся». На протяжении всей песни рэпер раздавал представительницам прекрасного пола красные розы, поздравляя их с праздником.

Помимо этого, в рамках акции «Мы граждане России» десяти юным казанцам, имеющим достижения в учебе и общественной деятельности, вручили паспорта. Документы школьники получили из рук вице-премьера Татарстана Лейлы Фазлеевой. Перед торжественной церемонией награждения она поздравила казанцев и гостей столицы республики с Днем России.

«У нас сегодня ответственная миссия — вручить паспорта гражданина Российской Федерации нашим молодым татарстанцам. Дорогие друзья, хочу поздравить вас с Днем России, пожелать нам движения только вперед, пожелать каждому из нас радости, самых замечательных будней и грандиозных праздников», — сказала Фазлеева.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Главным хедлайнером праздничного вечера стала Катя Лель. Для казанцев и гостей города она исполнила свои старые композиции: «Расставаньям и потерям я не верю», «Муси-пуси», «Я не могу без тебя», «Хотела любить», «Все хорошо». Песням артистки вторили голоса собравшихся. «До новых и прекрасных встреч, столица республики», — попрощалась со слушателями артистка.

Ответом ей стал гром аплодисментов. Финальным моментом праздничного вечера стал грандиозный фейерверк.