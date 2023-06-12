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Мэр Челнов Наиль Магдеев исполнил гимн России вместе с горожанами
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев исполнил гимн России вместе с горожанами на праздничном концерте «Вместе мы — Россия!» в парке Победы. Градоначальнику подпел глава администрации Автозаводского района Винер Харисов. Кадры праздника публикует Telegram-канал городской администрации.
«Этот праздник особенный, потому что в такие дни мы осознаем, что мы многонациональный, великий народ», — заявил мэр.
Кроме того, Наиль Магдеев вручил семерым горожанам награды за успехи в труде. В частности, за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие предпринимательства в республике Благодарность Раиса РТ объявлена президенту холдинговой компании «Тулпар» Наилю Сулейманову.
За многолетний добросовестный труд и достижения в профессиональной деятельности благодарностями Кабмина Татарстана поощрены начальник участка строительно-монтажного подразделения АО «Челны-Хлеб» Мирзанур Ахметов, управляющий ООО «Безопасность лифтов Набережные Челны» Андрей Елантьев и другие челнинцы.
Празднование Дня России в Набережных Челнах проходит на трех площадках: в парке Победы, на площади Азатлык и в Парке культуры и отдыха поселка ГЭС.
На площади Азатлык к горожанам обратился руководитель исполкома Фарид Салахов.
«День России — это значимая дата в современной истории нашей страны. Он соединяет в себе историческую правду, великие подвиги наших предшественников и современное развитие России. Конечно, сегодня мы переживаем непростые времена, наша страна помнит такие моменты. Мы в трудную минуту умеем сплотиться, и сейчас должны плечом к плечу, нога в ногу идти вместе. Россия — великая и сильная страна, она велика благодаря своей истории, своим достижениям, подвигам. Город Набережные Челны — яркий пример трудового подвига. Мы с вами должны сохранить и преумножить всё, что было создано до нас», — сказал глава исполкома.
Для гостей праздника с номерами выступили солисты и творческие коллективы города. Для детей организовали игры с призами, викторины и различные развлекательные площадки.
Подробную афишу праздника в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
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