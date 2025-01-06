Юра Борисов не взял «Золотой глобус», награду получил Киран Калкин

Обладателем премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана стал американский актер Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль». Об этом сообщает издание Variety.

В числе номинантов на эту награду был и российский актер Юра Борисов за роль в фильме «Анора». Также на премию в данной категории претендовали Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

Лучшим драматическим фильмом признан «Бруталист» Брэйди Корбета. Лучшей в категории «Комедия или мюзикл» стала картина «Эмилия Перес» французского режиссера Жака Одиара. Эта же лента названа лучшим фильмом на иностранном языке.

Лучшим анимационным фильмом признан «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса. Самой кассовой картиной стала «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона Чу.

Лучшим драматическим сериалом признан «Сегун» Фреда Туа, а лучшим мини-сериалом — «Олененок» Вероники Тофильской и Юсефины Борнебуш (адаптация одноименного автобиографического моноспектакля Ричарда Гэдда). Лучшим комедийным сериалом стали «Хитрости» Люсии Аньелло.

«Анора» Шона Бэйкера — картина о секс-работнице, которая становится женой русского олигарха. Помимо Юры Борисова, в фильме сыграл и ряд других российских актеров. Лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» 77-го Каннского кинофестиваля.