Российского актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар». Он претендует на эту кинонаграду в категории «Лучший актер второго плана» за роль в картине «Анора». Отметим, что это первый артист из России, включенный в шорт-лист Американской академии кинематографических искусств. Его имя назвала академия киноискусств во время прямой трансляции на YouTube.

Помимо Борисова, на кинопремию в той же номинации претендуют Киран Калкин (сыграл в «Настоящей боли»), Эдвард Нортон (за роль в фильме «Полный неизвестный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

Интересно, что картина «Анора», где Борисов исполнил свою роль, тоже претендует на «Оскар» в номинации «Лучший сценарий». Причем американская академия не назвала номинантов на «Оскар» в категориях «Лучший фильм», а «Лучшая роль» (ее присуждают исполнителям главных ролей).

Юрий Алекса́ндрович Борисов (сценическое имя Юра Борисов) родился в 1992-м в Реутове (Московская область). За свою актерскую карьеру он уже становился лауреатом премий «Золотой орёл» (2021), «Золотой лист» (2013), LAFCA, TFCA, SFBAFCC (2024). Также его называли Актёром года по версии издания GQ (2020).

Отметим, что Борисов стал первым российским актёром, которого номинировали на премию «Золотой глобус» (2025).