Культура 10 сентября 2025 16:32

Анимационный проект про татарского богатыря готовится к международному прокату

Радик Абдрахманов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Анимационный проект «Туган Батыр» готовится к выходу на международные кинорынки. Об этом сообщила руководитель департамента репертуарного планирования компании-дистрибьютора Инна Казакова.

«Будет презентация проекта на Евразийском кинорынке в конце сентября», – сообщила Казакова «Татар-информу».

Речь идет о Eurasian Film Market, который пройдет в Казахстане. Кроме этого, по словам Казаковой, планируется международный прокат.

«Туган Батыр» – это проект-бренд соучредителя «Туган авылым» и предпринимателя Радика Абдрахманова, а также муфтия Татарстана Камиля Самигуллина. Свою медийную жизнь проект начал в книгах писателя Зульфата Хакима. Помимо анимации и книг под брендом «Туган Батыр» проводятся даже спортивные турниры.

О том, что анимационный проект о татарском богатыре метит на мировой рынок, Абдрахманов говорил уже год назад.

«Он у нас как Аладдин. История такая, что герой путешествует по планете, находит друзей в разных странах, встречает сказочных персонажей других стран, побеждает злодеев», – говорил он.

Напомним, что вчера «Туган Батыр» бал отмечен на XXI Казанском международном фестивале кино «Алтын минбар», став лучшим национальным фильмом для детей.

