«Туган батыр-2025»: IV Всероссийский турнир по стрельбе из лука пройдет в Елабуге

IV Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр» состоится 2 августа на территории Елабужского городища. Мероприятие объединит спортсменов и любителей этнокультурных традиций со всей страны и ближнего зарубежья.

Турнир проводится с 2022 года и с каждым годом привлекает все больше участников. Если в первом состязании приняли участие 65 человек, то в последующих – 75 и 90 соответственно. В 2025 году организаторы ожидают дальнейший рост числа участников.

В турнире планируют принять участие представители Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Дагестана, Астраханской и Самарской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, а также гости из Узбекистана и Казахстана.

Местом проведения традиционно станет Елабужское городище – исторически значимая территория, входящая в состав Булгарской мечети X века, объекта культурного наследия федерального значения.

Название турнира – «Туган батыр» – отсылает к образу героя, защищающего родную землю с отвагой и меткостью. Идея проведения турнира вдохновлена высказыванием Пророка Мухаммада: «Стрельба из лука – есть лучшее из развлечений».

Традиционно на территории возле городища будет организован палаточный лагерь для всех желающих. Участники и зрители смогут не только наблюдать за соревнованиями, но и насладиться природой, а также погрузиться в атмосферу древности.

Заявки на участие принимаются до 20 июля 2025 года на сайте. Заезд участников намечен на 1-2 августа, а соревнования начнутся 2 августа в 9:00 и продлятся в течение всего дня.

Турнир проводится в рамках программы «Лето в Татарстане».

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения.

Видео предоставлено организаторами турнира