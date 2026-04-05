«Әниемә» Флёры Сулеймановой: казахская песня, ставшая своей для татарского народа

«Әниемә» («Маме») – одна из самых известных татарских песен о любви к матери. Но далеко не все знают, что написана она была казахскими композитором и поэтом, а народная артистка РТ Флёра Сулейманова исполняла ее на двух языках. Как песня попала в Татарстан и как материнский мотив сопровождал певицу всю ее жизнь – в материале «Татар-информа».





«Ана туралы жыр» в Татарстане знают как песню «Әниемә» и преимущественно в исполнении Флёры Сулеймановой

«Это что, ваше?!»

В сентябре 2022 года в России прошли Дни культуры Казахстана. Мероприятия включали показы казахстанского кинематографа, выставки художников и концерты Казахского государственного академического оркестра народных инструментов им. Курмангазы.

На одном из концертов в Казани оркестр исполнил мелодию известной татарской песни «Әниемә». Однако зрителям объявили, что звучит произведение «Ана туралы жыр» («Песня о матери» в переводе с казахского), а его автор – казахский композитор Шамши Калдаяков. Слушатели, как вспоминает Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков, были ошеломлены.

«Я переговорил с руководителем оркестра и попросил: «Сыграйте эту мелодию и объявите, что автор песни – Шамши Калдаяков. Мы развеем все недопонимания, которые сложились в Татарстане». Так и получилось: приехал посол [Казахстана в России], присутствовало руководство республики, заиграла песня, и народ опешил: «Это что, ваше?!» Когда я приехал в Татарстан, мне было приятно узнать, что казахская песня стала здесь такой популярной, особенно у людей в возрасте, – ее ведь поет уже второе-третье поколение», – рассказал «Татар-информу» Искаков.

Песню «Ана туралы жыр» в Татарстане знают как «Әниемә» – прежде всего в исполнении Флёры Сулеймановой. Ее, впрочем, пела и царица татарской эстрады Альфия Авзалова, однако именно у Сулеймановой эта композиция стала главной в репертуаре и фактически ее визитной карточкой.

«Эта песня была написана специально для нее»

Самобытная, уникальная, народная – такие эпитеты часто относят к Флёре Сулеймановой, хотя ее путь на татарскую сцену был довольно тернист. Она родилась в деревне Старое Барышево Камско-Устьинского района ТАССР в 1939 году, отец ушел на фронт и не вернулся, мать умерла вскоре после начала войны. Пятеро детей могли попасть в детский дом, но какое-то время за ними присматривала тетя. Дети все равно выросли одни, но главное – росли вместе.

Профессиональная карьера Сулеймановой началась в Казахской ССР, хотя заниматься вокалом она стала еще в Казани. Будущая певица начала работать в 16 лет – на Казанском валяльно-войлочном комбинате. Учась в вечерней школе, она занималась в хоре под руководством Сары Садыковой, которая уже тогда распознала в Сулеймановой особенный талант. В 1960-м молодая певица с концертной бригадой татарских артистов уехала в Казахстан.

«Судьба Флёры Сулеймановой очень интересная и драматичная. В свое время она была вынуждена уехать из Казани и, как часто бывает с выдающимися татарами, нашла большое уважение в Казахстане. В 1960-х она работала в «Казахконцерте», пела на казахском языке и была одной из популярнейших казахских певиц», – рассказал «Татар-информу» директор Фонда им. Р. Вагапова, продюсер Рифат Фаттахов.

Профессионалы в Казахстане, судя по всему, ценили талант Сулеймановой, ведь когда Шамши Калдаяков, известный как «король вальса», написал песню о матери, он попросил татарскую певицу стать ее первым исполнителем.

«Видимо, когда композитор пишет новую песню, он всегда имеет в виду и голос – кто будет ее петь. То есть эта песня была написана специально для Флёры Зиятдиновны», – считает Фаттахов.

По словам Ерлана Искакова, «королем вальса» Калдаякова называли за душевность его композиций. Неизвестно, насколько правдива эта легенда, отметил генконсул, но говорят, что музыку к «Ана туралы жыр» композитор написал, когда его мать была больна и с сыном ее разделяло большое расстояние. Мелодия была глубоко личная, но исполнять эту песню Калдаяков доверил именно Сулеймановой – может быть, в ее голосе он слышал голос матери?

Стихи к песне написал народный поэт Казахстана Гафу Каирбеков:

«Ай белән кояшны бирим дип уйладым,

Үрелеп алырга җитмәде буйларым».

Эти строки (уже в переводе на татарский), рассказывающие о сыновней любви, содержат вместе с тем и огромное сожаление: «Я хотел принести тебе луну и солнце, но дотянуться не хватило роста».

Калдаякову принадлежит еще один народный «хит» – песня «Менің Қазақстаным» («Мой Казахстан»), написанная в 1956 году. В том же году он поступил в алма-атинскую консерваторию, из которой его отчислили «за неправильную гармонию» – ее он так и не окончил (Сулейманова, к слову, тоже не получила серьезного профессионального образования). В 2006-м «Менің Қазақстаным» стала гимном Республики Казахстан.

«У песни счастливая судьба»

В 1966 году Флера Сулейманова вернулась в Казань и первое время «Ана туралы жыр» исполняла на казахском. На татарский язык текст перевел заслуженный деятель искусств ТАССР Гусман Ахметзянов. Песня «Әниемә» в исполнении Сулеймановой быстро стала популярной в республике.

«Да, эта песня стала народной, у нее очень счастливая судьба. Сейчас ее поют многие тюркские народы. Несколько лет назад к нам на Вагаповский фестиваль приезжала Роза Рымбаева, она исполнила эту песню на казахском языке, и ей подпевал весь татарский зал», – рассказал Рифат Фаттахов.

Как вспоминал в 2023 году журналист, писатель, певец и актер Ильдар Киямов, телезрители по-прежнему просят в своих поздравлениях поставить песню «Әниемә» в исполнении Сулеймановой. Эта песня звучала на протяжении всей ее долгой жизни.

Своих детей у певицы не было. В 1988 году она стала частью семьи своей близкой подруги, с которой когда-то пела в хоре Сары Садыковой. После смерти подруги четверо детей остались сиротами, и Флера Сулейманова стала для них близким человеком.

«Я пришла к этим детям только в 48 лет», – говорила Сулейманова в одном из своих последних интервью. Они не называли ее мамой – только «Флёра апа», так решила сама певица. Ей казалось, что дети должны знать: мама на свете бывает только одна.