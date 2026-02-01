Зухра Шарифуллина о «Тала, тала»: «Эту песню не испортишь»

Песня «Тала, тала», ставшая хитом в конце 80-х благодаря народной артистке Татарстана Зухре Шарифуллиной, звучит легко, но скрывает сложный эмоциональный и исторический контекст. Корреспондент «Татар-информа» попробовал разобрать ее жанр, образы, возможное происхождение и путь от «трудового напева» до этнофутуризма и поп-культуры.





Зухра Шарифуллина: «Тала-тала» звучит легко и почти беззаботно, но за ее метафорами и недосказанностями спрятано тяжелое чувство»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Легкое звучание с горечью рябины

Формально жанр «Тала, тала» (в дословном переводе – «Устали, устали (мои руки)», – прим. Т-и) определяют как «кыска-кюй» (короткий напев). В учебном пособии Башкирского института развития образования 2008 года дается такая характеристика образцам жанра: «В них непременно выражены чувства радости, восторга, ликования, они, как правило, обращены к людям и вызваны самыми разнообразными событиями в жизни народа, о которых автор песни повествует с неизменной улыбкой. Поэтому поются они в быстром темпе, без развитых внутрислоговых распевов».

«Тала-тала» тоже звучит легко и почти беззаботно, но за ее метафорами и недосказанностями спрятано тяжелое чувство. Уже здесь мы сталкиваемся с противоречием. Лирический герой песни – девушка, которая переплывает реку Агидель, судя по всему, на плоту. Гребет она веслами, и чем дальше заплывает в воды широкой реки, тем сильнее устают ее руки: «Эх, тала, тала, тала, тала ике беләгем». Но не только и не столько усталость довлеет над девушкой, в ее сердце – тоска по любимому человеку и горечь от долгой разлуки.

Небольшой анализ песни однажды сделал известный татарский журналист и блогер Рамис Латыпов. В художественных образах он заметил следующее.

«Рябина – горькая ягода. Соловей не поет, а пьет воду у рябины, а значит, глотает горе», – пишет он.

Здесь соловей соотносится с героиней, которая тоже хочет петь («Яннарыңа барыр идем кош булып сайрап кына» – «Подлетела бы к тебе, как птица, подпевая»), но горе непреодолимой разлуки ее останавливает. Кажется, что река Агидель здесь становится не просто физической, а метафизической границей – барьером между двумя мирами: счастье и тоска, встреча и разлука или даже жизнь и смерть.

«Мужчины на войне, вся работа на плечах женщин»

Любопытно, что в том же учебном пособии сказано: жанр «короткого напева» характерен не только для шуточных или бытовых тем, но и для рекрутских или походных песен, особенно в советский период. В таком контексте замечание Латыпова о происхождении песни «Тала, тала» звучит не как догадка, а как вполне возможная интерпретация.

«Я думаю, что песня «Тала, тала» появилась, наверное, во время войны. Не зря поется: «Устали мои запястья». Мужчины на войне, вся работа на плечах женщин. Как запястьям не болеть? К тому же и сердце горит – муж на войне», – размышляет Латыпов в своей статье.

Быть может, эту песню и вовсе пели солдаты, подкрепляя свою надежду на то, что дома их ждут любимые женщины? Это могло бы объяснить и бодрый, ритмичный напев песни, и ее тему. Однако музыковед-фольклорист, этнограф Геннадий Макаров считает, что песня была скорее трудовая и исполняли ее девушки.

«По функциям очень похоже, что ее коллективно пели девушки. [Например], когда валяли и отбивали сукно, должен был быть четкий ритм. Скорее, это трудовая песня», – сообщил он «Татар-информу».

И в Башкортостане, и в Татарстане песня считается народной, в обоих вариантах поется про некую «белую реку» Фото: © «Татар-информ»

«Вопрос о происхождении песни еще не ставился»

Если песня действительно древняя, тогда должны существовать разные ее варианты. Но до конца XX века, по-видимому, сохранился только один. По словам Макарова, впервые эта песня прозвучала в исполнении ансамбля «Сорнай» в конце 1970-х. Позднее, примерно в 1987 году, ее в кряшенской деревне Ляки Сармановского района услышала народная артистка РТ Зухра Шарифуллина в исполнении председателя сельсовета Розы Аксаковой.

И в Башкортостане, и в Татарстане песня считается народной, в обоих вариантах поется про некую белую реку, но может ли она иметь кряшенское происхождение? Геннадий Макаров (сам кряшен) отметил, что такой вариант правдоподобен, так как «по интонации песня кряшенская». Однако любые предположения остаются всего лишь предположениями, добавил он, потому что вопрос о происхождении песни еще не ставился. Может быть, в будущем исследователи-музыковеды смогут найти ее корни.

«Эта песня была очень популярной. На концертах по просьбе зрителей я исполняла ее по два раза» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зухра Шарифуллина и разветвление канона

«Первая исполнительница – это я. Тут уже никто не спорит», – рассказала сама Зухра Шарифуллина «Татар-информу».

Вариант Шарифуллиной (под названием «Нигә яна йөрәгем» – «Отчего горит мое сердце») стал «каноническим» и, по замечанию народной артистки, попал в фонды Гостелерадио, «Радио Болгар» и ГТРК «Татарстан». Об этом может не знать только новое, молодое поколение исполнителей, но уже с момента появления в 1988 году варианта Шарифуллиной его с разрешения артистки быстро подхватила вся эстрада.

Вместе с народным текстом разошелся и авторский проигрыш. Если манеру исполнения тоже можно назвать народной (благодаря сложившейся устной традиции), то проигрыш и аранжировка у «канона» были оригинальными. Их придумал супруг Шарифуллиной Азат Халимов. Сегодня этот проигрыш часто используют, не задумываясь о копирайте, настолько в массовом сознании сплелись текст и музыка.

«Эта песня была очень популярной. На концертах по просьбе зрителей я исполняла ее по два раза», – рассказала Шарифуллина.

В наше время канон стал разветвляться, уже преодолев границы татарской эстрады: Фирдус Тямаев, Айдар Гайнетдинов, Альберт Асадуллин, «Казан егетләре», Ильдар Галинуров, а также Надежда Бабкина, ВИА «Волга-Волга», ДДТ, Дышать и даже BABY Ti. Сама Шарифуллина отметила, что ей нравится исполнение первого состава «Казан егетләре», но:

«Эту песню и не испортишь», – считает исполнительница.

Группа Haua и проект Handuhas добавляют этнофутуристическую интерпретацию, «Ак Бүре» – тяжелое звучание, а в клубных треках BABY Ti и вовсе остается только припев как сэмпл – кажется, песня больше не принадлежит одному жанру, настроению и даже культуре. Сегодня у «Тала, тала» нет канона. Она перестала быть конкретным сюжетом и стала формой чувства. Какого именно – сказать сложно. Это может быть тоска, усталость, надежда, радость или чистая энергия ритма. Возможно, именно эта неопределенность и делает песню живой: она каждый раз подстраивается под того, кто ее поет, – и под время, в котором звучит.