Андрей Мерзликин: «Девушки остаются девушками – хоть в XIX веке, хоть сейчас»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Актер театра и кино Андрей Мерзликин, выступивший на церемонии открытия первого международного конкурса красоты БРИКС в Казани, поделился размышлениями о природе отношений и неизменности женской сути. По мнению артиста, несмотря на смену поколений, традиционное отношение к девушке остается прежним.

«Тысячелетиями ничего не меняется. Чем XXI век отличается от XIX или XVII? Ничем. Девушки остаются девушками», – заявил Мерзликин.

Актер уверен: современные парни так же трепетны, как и их предшественники. По его словам, в 16–17 лет «так просто не переступишь» – все волнуются, никто до конца не знает, как себя вести, но трепетность и деликатность остаются.

Мерзликин также затронул тему ценности отношений, которая, по его мнению, никуда не делась. Он подчеркнул, что за частыми разговорами о личных границах люди забывают о главном: все нуждаются друг в друге.

«Мы все нуждаемся в созависимости. Мы хотим делиться своими эмоциями и получать чужие. Хотим давать поддержку и опору. Отношения – это труд, отношение к женщине – это ценность. Надо относиться как к ценности, а не потребительски», – подчеркнул актер.

Он добавил, что нельзя относиться к партнеру с мыслью «ладно, ничего нового найду» – тогда ничего и не найдешь. По мнению Мерзликина, необходимо менять себя, свое сердце и искать в себе человеческие основы, которые помогут другому почувствовать опору.

Комментируя концепцию конкурса, артист отметил, что мероприятие в Казани отвечает на запрос сегодняшнего дня: помимо внешней красоты, важны интеллект и традиционная идентичность.

«Оказывается, важно, кто ты, что ты за носитель, какое у тебя мировоззрение, что ты несешь в своем сердце», – резюмировал он.