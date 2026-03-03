Ольга Серябкина о Miss BRICS: «Сегодня в Казани сотворилась история»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Певица Ольга Серябкина, вошедшая в состав жюри первого международного конкурса красоты БРИКС, посетила церемонию открытия в МВЦ «Казань Экспо» и поделилась впечатлениями. Артистка призналась, что гордость переполняла ее с первых минут шоу.

«Сегодня в Казани творилась история. БРИКС, проведенный в Казани, дал невероятный старт в мировом понимании конкурса красоты, где действительно могут собраться разные девушки. Этот вечер объединил 17 стран – не только по признакам, которые объединены БРИКС, но и по невероятной красоте», – заявила Серябкина.

Певица высоко оценила организацию мероприятия и выбор площадки. По ее мнению, Казань теперь для многих станет одним из лучших городов мира, а любви в столице Татарстана станет еще больше. Она также высоко оценила масштаб культурной программы церемонии открытия.

«Сколько слоев, культурных кодов было поднято: от балета до кладезя нашей великой русской культуры, поэзии, литературы, музыки. Искусство во всех проявлениях», – выразила уверенность артистка.

Особое внимание Серябкина уделила участницам. По ее словам, сердце билось чаще, когда на сцену выходили российские конкурсантки, но все девушки показались ей невероятно красивыми. Она убеждена, что в конкурсе будет много любви и дружбы, которой сейчас так не хватает в мире.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном личном участии, певица с улыбкой призналась, что могла бы претендовать на место в категории «Миссис БРИКС» от России.