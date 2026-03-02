В Казани торжественно открылся первый международный конкурс красоты стран БРИКС

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 2 марта, в столице Татарстана дали старт первому в истории международному конкурсу красоты среди стран БРИКС. Торжественная церемония открытия прошла в МВЦ «Казань Экспо», организаторы представили 51 участницу из 17 государств. Главной темой вечера стала метафора женщины как драгоценного камня – многогранного, уникального и требующего особой «огранки».

Конкурс в Казани отличается от традиционных конкурсов красоты: победительниц выберут сразу в трех категориях – «Маленькая мисс», «Мисс» и «Миссис». Оценивать участниц будет звездное жюри, в которое вошли визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, хореограф Никита Мусатов, певец Марк Тишман, модель Виктория Лопырева и другие эксперты.

Перед началом церемонии президент конкурса Динара Саляхова объяснила журналистам, почему было принято решение объединить три возрастные категории. «Женщина – уникальное существо. Когда она только рождается – мы видим в ней потенциал. Далее она развивается, растет, учится и превращается в красивую, умную, статную женщину. Без женской красоты мир бы просто рухнул», – заявила она.

Саляхова также рассказала, что ее больше всего поразило в участницах. «На ежедневной основе мы наблюдаем за девушками, за их поведением. Мне безумно приятно, что в коллективе царит невероятно дружелюбная атмосфера. Их эмоции вызывают безумное восхищение», – пояснила она.

Президент конкурса подтвердила, что концепция церемонии строится вокруг сравнения женщины с драгоценным камнем: ребенок рождается «без огранки», но с годами приобретает уникальные грани, как алмаз в руках мастера.

Церемония открытия началась с оркестрового интро и выхода ведущего Вячеслава Макарова. Он поприветствовал гостей Казани, которую назвал «сердцем России, где рождается новая традиция». Гимны России и Татарстана исполнила заслуженная артистка РТ Эльмира Калимуллина.

Затем слово было предоставлено заместителю Премьер-министра РТ Лейле Фазлеевой. Она зачитала приветствие Раиса Татарстана Рустама Минниханова. «Проведение конкурса, вне всяких сомнений, способствует укреплению дружеских связей наших стран, пропагандирует ценности красоты и женственности, развивает межкультурный диалог. Пусть торжествует красота», – говорилось в обращении главы республики.

Главным героем шоу стал Ювелир в исполнении актера Даниила Страхова. Через его размышления о поиске идеального камня раскрывалась основная идея: настоящее сокровище – это женщина, а задача мастера – лишь создать достойную оправу.

Режиссер Евгения Беспалая после церемонии пояснила журналистам, что через образ Ювелира они хотели показать эволюцию мужчины. По ее задумке, настоящий мужчина проходит путь от сосредоточенности на себе к осознанию, что его рост заключается в служении своей «королеве». Особенно это важно, добавила режиссер, в нынешнее непростое время, когда опорой может стать именно женская любовь и нежность.

Одним из самых пронзительных моментов вечера стало выступление Ксении Безугловой. Общественный деятель, которая после аварии оказалась в инвалидной коляске, но стала матерью троих детей и чемпионкой мира по парашютному спорту, поделилась личной историей.

По ее словам, именно в тот момент она впервые приняла свое тело и поняла: женская красота – это не внешность, а внутренний свет, который невозможно отменить никакими обстоятельствами. Ее супруг Георгий Перадзе прочитал со сцены стихи о том, как любить Королеву.

Отдельным блоком стала «космическая» тема с выступлениями Юлии Пересильд и ее дочери Анны Пересильд. Для гостей показали видео с их монологами. Юлия Пересильд, побывавшая на МКС, призналась, что невесомость больше всего похожа на состояние влюбленности. «Настоящая сила – в умении быть мягкой, гибкой, нежной – в любом пространстве. Даже в космосе», – подчеркнула она.

Ее дочь Анна Пересильд зачитала фрагменты письма, которое мама написала ей и младшей сестре перед полетом – на случай, если не вернется. В послании были слова о том, как важно сохранять любовь, быть смелой, верить в себя и не ждать, что кто-то построит жизнь за тебя.

Кульминацией вечера стал выход 47 участниц. В кутюрных платьях (тут нужно написать что цвета платьев опредядись драгоценными камнями, которые добываются на территории их стран) по сцене прошли представительницы России, Бразилии, Китая, ЮАР, Индонезии, Беларуси, Кубы, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Вьетнама и ОАЭ.

Как уточнил ведущий, делегация Индии и одна из юных конкурсанток из Боливии пока не смогли прилететь в Казань из-за проблем с авиасообщением, но присоединятся к остальным в ближайшие дни.

Главным символом конкурса стали «Короны Единства» от ювелирного дома CHAMOVSKIKH, инкрустированные камнями из стран БРИКС. Они будут вручены победительницам в трех категориях.

В завершение вечера было объявлено о старте зрительского голосования на официальном сайте. Финал конкурса и имена обладательниц корон станут известны на церемонии закрытия 7 марта.